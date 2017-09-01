Soner Yalçın: Bırak slogan atmayı, koca ekonomi danışmanısın ne korkuyorsun?

Artık yordunuz…

Yalancılığınız yordu.

Sahteciliğiniz yordu.

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Yiğit Bulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi danışmanı.

“Defalarca yazdım, üstüme geliyorlar, yazmaya devam edeceğim…” diyor.

Konu ne?

“NBŞ… Şeker değil şekerimsi! Şekerimsi değil, bilim insanlarına göre ‘zehir’!”

Nişasta bazlı şekerden bahsediyor.

Peki… Kimmiş üstüne gelenler?

Nişasta bazlı şeker lobisi imiş!

Diyor ki: “Bu zehrin Türkiye’de kullanımını yaymaya çalışan bir yapılanma var. Hepsini açık edeceğim, bana yardım edin! Yaşasın sağlıklı nesiller yetiştiren, tam bağımsız, güçlü, büyük Türkiye…”

Bırak slogan atmayı! Koca ekonomi danışmanısın ne korkuyorsun?

Hepsini açık edecekmiş, hadi et! Ne yardımı yapsın halk sana? Liderinin iki dudağı arasında değil mi, bu

zehir sektörüne son vermek…

Bu zehri ülkeye sokan kim? Koruyucusu kim? Bilmiyor muyuz biz? Büyük sırrı açıklayacakmış gibi “hava atmayı” kime yutturuyorsun?

Nişasta bazlı şeker üretiminde dünya devi olan Cargill’e kol-kanat geren senin liderin değil mi?

ABD’nin en zengin dördüncü ailesinin taleplerine karşı çıkabildiniz mi?

Soner Yalçın’ın yazısı