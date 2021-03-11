Soner Yalçın: Akşener, dünün hatalarını yapmama konusunda özenli davranıyor

1990’larda çocuk olan bugünün kimi politikacıları, köşe yazarları Meral Akşener’e HDP konusunda akıl veriyor! Siyasi mühendislik, politik manevra öğretmeye çalışıyor. Bir ezberi tekrarlayıp aslında diyorlar ki; “Meral Hanım 1990’lardaki politik hataları devam ettir!”

Terörle mücadele ile sivil siyaseti birbirine karıştırmak PKK’yı güçlendirir. 1990’lardan hiç mi ders almayacağız?

Reklam

Meral Hanım, PKK terörüyle mücadele etme konusunda hep kararlı oldu.

Tahminime göre bugün, HDP seçmenini kazanmak için dünün hatalarını yapmama konusunda özenli davranıyor. Bu politik tavır doğrudur.

1990’lardaki ‘asarız keseriz, kapatırız’ anlayışının bugün ‘hortlatılması’ altı milyon HDP seçmenini legal siyasetin dışına çıkarır. Ki bunun ülkeye yararı yoktur.

Reklam

İktidar ve ortağı tıpkı 1990’larda olduğu gibi ağır ekonomik krizle mücadele edeceğine gündemi saptırmaya çabalıyor…

Soner Yalçın’ın yazısı