Diken

Yaramazlara biraz batar!

Soner Yalçın: AKP’lilerin çocuklarının dahil olduğu Z Kuşağı, anne babalarının baskıcı partisine tavır alacaktır

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– Hurafeleri reddeden akılcı kuşak geliyor.

– Özgürlük isteyen, adalet yanlısı idealist kuşak geliyor.

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– Haksızlıkları görmezlikten gelmeyen romantik kuşak geliyor.

– Sanata, estetiğe, modaya meraklı kuşak geliyor.

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Değişimi ve kırılmaları çok hızlı yaşayan, dünyayla rahat bağlantı kuran, teknolojiye bağımlı, aceleci, tüketici bir nesil Z Kuşağı! Toparlarsam: 68 Kuşağı’nın çoğunluğunun anne‑babaları Adalet Partisi’ne oy veriyordu.

Toparlarsam: 68 Kuşağı’nın çoğunluğunun anne‑babaları Adalet Partisi’ne oy veriyordu. AKP’li ailelerinin çocuklarının da dahil olduğu Z Kuşağı, ‑tıpkı 68 Kuşağı gibi‑ anne babasının baskıcı partisine tavır alacaktır.

24 Haziran’da göreceğiz.

Soner Yalçın’ın yazısı 

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‘FETÖ’ operasyonu: 211 muvazzaf askere gözaltı

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