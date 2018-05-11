Soner Yalçın: AKP’lilerin çocuklarının dahil olduğu Z Kuşağı, anne babalarının baskıcı partisine tavır alacaktır

– Hurafeleri reddeden akılcı kuşak geliyor.
– Özgürlük isteyen, adalet yanlısı idealist kuşak geliyor.
– Haksızlıkları görmezlikten gelmeyen romantik kuşak geliyor.
– Sanata, estetiğe, modaya meraklı kuşak geliyor.
Değişimi ve kırılmaları çok hızlı yaşayan, dünyayla rahat bağlantı kuran, teknolojiye bağımlı, aceleci, tüketici bir nesil Z Kuşağı! Toparlarsam: 68 Kuşağı’nın çoğunluğunun anne‑babaları Adalet Partisi’ne oy veriyordu.
Toparlarsam: 68 Kuşağı’nın çoğunluğunun anne‑babaları Adalet Partisi’ne oy veriyordu. AKP’li ailelerinin çocuklarının da dahil olduğu Z Kuşağı, ‑tıpkı 68 Kuşağı gibi‑ anne babasının baskıcı partisine tavır alacaktır.
24 Haziran’da göreceğiz.