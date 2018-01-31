Soner Yalçın: ABD‑Suudi propagandasıyla kodlanmış AKP kadroları, ÖSO düşüncesine sempatiyle bakıyor

İnsanlar, AKP‑ÖSO arasındaki politik ilişkiden kuşku duyuyor. Çünkü, AKP yönetiminin Vehhabi‑Selefi ideolojisinin hegemonyasından kendini bir türlü kurtaramadığını görüyor. Zihinsel dünyası Soğuk Savaş döneminde ABD‑Suudi propagandasıyla kodlanmış olan AKP kadroları, ÖSO düşüncesine sempatiyle bakıyor. Ve işte sorun buradan çıkıyor. Baksanıza… ÖSO ile bizim kutsalımız olan Kuvay‑ı Milliye benzeşmesi yapıveriyorlar! Ne diyeyim: Erdoğan savaşın siyaseti konusunda ardı ardına hata yapıyor. Önyargılarından kurtulmalı ve Türk tarihi okuması yapmalıdır.
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TSK duyurdu: İdlib’deki askeri konvoya saldırıda bir sivil görevli hayatını kaybetti
TSK, İdlib’deki askeri konvoya düzenlenen saldırıda bir sivil mensuplarının hayatını kaybettiğini duyurdu.
Afrin harekatını kınayan Kürt Bölgesel Yönetimi, BM’yi göreve çağırdı
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Afrin’de hayatını kaybeden askerin dayısı: Cenazede siyaset olur mu?
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