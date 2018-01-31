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Yaramazlara biraz batar!

Soner Yalçın: ABD‑Suudi propagandasıyla kodlanmış AKP kadroları, ÖSO düşüncesine sempatiyle bakıyor

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İnsanlar, AKP‑ÖSO arasındaki politik ilişkiden kuşku duyuyor. Çünkü, AKP yönetiminin Vehhabi‑Selefi ideolojisinin hegemonyasından kendini bir türlü kurtaramadığını görüyor. Zihinsel dünyası Soğuk Savaş döneminde ABD‑Suudi propagandasıyla kodlanmış olan AKP kadroları, ÖSO düşüncesine sempatiyle bakıyor. Ve işte sorun buradan çıkıyor. Baksanıza… ÖSO ile bizim kutsalımız olan Kuvay‑ı Milliye benzeşmesi yapıveriyorlar! Ne diyeyim: Erdoğan savaşın siyaseti konusunda ardı ardına hata yapıyor. Önyargılarından kurtulmalı ve Türk tarihi okuması yapmalıdır.

Soner Yalçın’ın yazısı 

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