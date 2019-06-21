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Yaramazlara biraz batar!

Sondaj krizi: AB Türkiye’ye ‘uygun karşılık’ vermeye hazır

Avrupa Birliği (AB) devlet başkanları, Kıbrıs açıklarına hidrokarbon aramak için ikinci sondaj gemisini gönderen Türkiye’ye sondaj faaliyetlerinin ‘hukuk dışı’ ve AB’nin ‘uygun karşılık vermeye hazır’ olduğu uyarısında bulundu.

Sondaj gemisi Yavuz (Fotoğraf: Reuters)

Türkiye, dün ikinci sondaj gemisini doğalgaz ve petrol aramak üzere üç ay süreyle Kıbrıs’ın doğu açıklarına gönderirken, kendi kıta sahanlığı ve KKTC’nin ruhsat alanlarında arama çalışmalarını kesintisiz sürdüreceğini açıklamıştı.

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Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik alanları birbiriyle çelişiyor.

Brüksel’de zirve için dün toplanan AB liderlerinin nihai açıklamasında, “Avrupa Konseyi bu tür hukuk dışı eylemlerin AB-Türkiye ilişkileri genelinde ciddi olumsuz etkilerinin altını çizmektedir. Avrupa Konseyi Türkiye’den itidal göstermesini istemektedir” dendi.

Açıklamada ‘hedefi belirlenmiş önlemler’den de bahsedildi. Avrupa Birliği’nin bu tür önlemleri arasında seyahat yasakları veya Türkiye uyruklu kişi ve şirketlerin mal varlıklarının dondurulması yer alabiliyor.

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