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Yaramazlara biraz batar!

Sondaj gemisi Yavuz Kıbrıs yolunda: Temmuzun ilk haftası keşfe başlayacak

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, yeni sondaj gemisi Yavuz’un Kıbrıs’ın Karpaz yarımadası etrafında faaliyet göstereceğini, sondaja ise temmuzun ilk haftasında başlanmasının planlandığını söyledi.

Fotoğraflar: Reuters

Yavuz’un uğurlama töreni öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilgin, Türkiye’nin sahip olduğu hidrokarbon keşif ve arama gemi filosunu büyütüp büyütmeyeceği sorusuna, “Yapılacak keşif çalışmalarının ardından karar verilecek” dedi.

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Türkiye’nin iki sismik araştırma gemisi ve Fatih ve Yavuz adlı sondaj gemileri bulunuyor. Fatih, halen Kıbrıs adasının batı açıklarında sondaj yapıyor.

Bakan: Rum kesimi, adanın tamamına ilişkin hiçbir karar alamaz

Törende Enerji Bakanı Fatih Dönmez de ‘Kıbrıs Rum Kesimi’nin adanın tamamını ilgilendiren konularda karar veremeyeceğini’ vurguladı.

Dönmez şunları söyledi:

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“Türkiye kendi kıta sahanlığında ve KKTC’nin Türkiye Petrolleri’ne verdiği ruhsat alanlarında çalışmalarını aralıksız sürdürecek. Kıbrıs Rum Kesimi’nin bölge ülkeleriyle yaptığı tek yanlı, Türkiye ve KKTC’nin haklarını gasp etmeye çalışan anlaşmaların hukuken geçerliliği olmadığını ilettik. Kıbrıs Rum Kesimi adanın tamamını ilgilendiren hiçbir konuda karar alamaz, hatta söz sahibi bile olamaz. Akdeniz’de ülkemizin ve KKTC’nin meşru haklarını sonuna kadar savunacağız.

Yavuz sondaj gemisi Magosa körfezinde bulunan Karpaz-1 kuyusunda 3,300 metre sondaj derinliğine ulaşacak, çalışmalarını yaklaşık üç ayda tamamlayacak. Bölgede her zaman barış ve huzuru destekledik, Kıbrıs’ın kaynaklarının adil paylaşım esasına göre pay edilmesini savunduk. Kıbrıs Rum Yönetimi ile ortaklık kuran bölge dışı aktörleri bir kez daha uyarıyoruz, sonuca ulaşamayacak ilüzyonların peşine düşmeyin.

Ne olmuştu?

Kıbrıs açıklarında demirli halde bulunan Türk sondaj gemisi Fatih, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan yetkilileri tarafından Rum kesiminin münhasır ekonomik bölgesinde olarak değerlendiriliyor. Türkiye ise bu bölgenin kendi kıta sahanlığı içinde olduğunu ve herhangi bir hak ihlalinin söz konusu olmadığını savunuyor.

Rum yönetimi, Doğu Akdeniz’de sondaj faaliyetleri yürüten Türk gemisi mürettebatı için tutuklama emri çıkarmıştı.

Türk sondaj gemisi Fatih, geçen aydan bu yana Kıbrıs’ın batısında demirli. 

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