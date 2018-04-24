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Yaramazlara biraz batar!

SONAR Müdürü Bayrakçı: OHAL nedeniyle korku var, anket sonuçları sağlıksız

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SONAR Araştırma’nın Genel Müdürü Hakan Bayrakçı, insanların OHAL nedeniyle korktuğunu, bu nedenle de anket sonuçlarının sağlıksız olduğunu söyledi.

Bayrakçı “Anketlerden sağlıklı cevap almak imkânsız çünkü cevap veren kişilerin yüzde 15’i korktuğu için yanlış bilgi beyan ediyor. OHAL’den dolayı insanlar işten atılma korkusu yaşıyor” dedi.

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Habertürk’ten Kübra Par’a konuşan Bayrakçı, HDP’nin tutuklu bulunan eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın yüzde 15 oy alabileceğini söyledi. Bayrakçı şöyle konuştu: “Bir siyasi parti en yüksek oyu alabileceği adayla seçime gitmeli. HDP için o kişi Demirtaş’tır. Çünkü söylemi bu ülkede tuttu, beğenildi. MHP’liler bile onu izledi. Bu bir avantaj. Ortada mağduriyet var. Yüzde 12 alacakken, yüzde 15 alabilir. Meral Akşener veya CHP’nin benim tarif ettiğim tipte göstereceği bir aday finale kalabilir. Onlardan biri kalırsa, o zaman seçim kafa kafaya hale gelir. Tayyip Erdoğan her halükarda yüzde 46-47’nin altında kalmaz.”

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nunsa Alevi olmasından ötürü cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini öne süren Bayrakçı, Türkiye’nin buna hazır olmadığını savunarak “Kemal Kılıçdaroğlu iyi bir aday olurdu. Ama Türkiye’de bazı şeyler saplantıdır. Ülke henüz bir Alevi cumhurbaşkanına hazır değil. Bu şartlar altında Kemal Bey alacağı en iyi oyu alamaz” dedi.

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