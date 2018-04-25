SONAR müdürü: Erdoğan en yüksek oyu ilk turda alacak, o da yüzde 51 olmuyor

SONAR Araştırma Genel Müdürü Hakan Bayrakçı, “Erdoğan birinci turda en yüksek oyunu alacak. O da hiçbir şekilde yüzde 51 olmuyor” dedi

Sözcü’den Nil Soysal’a konuşan Bayrakçı, sözlerine şöyle başladı: “Tayyip Erdoğan’ın 16 yıl sonra ilk defa bu seçimde mağlup edilebileceğini düşünenlerdenim. Tayyip Bey ilk turda yüzde 50’yi geçemez! Ama bir şartla… Benim aylardır tarif ettiğim bir senaryo var. Detaylarda değişiklikler olabilir, ama ana hatlarıyla o senaryo uygulanırsa Tayyip Bey ilk turda yüzde 50’yi geçemez, ikinci turda da çok zorlanır.”

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Bayrakçı, ‘aylardır tarif ettiği senaryo’yu ise şöyle açıkladı: “Bir; CHP’nin her kesimden oy alabilecek bir adayı seçmesi. İki; Saadet ve İYİ Parti’nin mutlaka seçim ittifakı yapması. Yani bir İYİ Parti-CHP değil, CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi değil. Birinci turdan sonra kim Tayyip Erdoğan’la birlikte finale kalmışsa, o kişiler 15 gün sonraki (8 Temmuz) seçim için hükümet modeli üzerinde bir plan yaparlar ve dönüp ya Meral Akşener, ya da CHP’nin adayı finale kalmışsa, o Saadet Partisi de dahil olmak üzere bütün muhalefete iktidar paylaşımlarından, koalisyon hazırlıklarından söz ederler.”

‘Öyle 51 çantada değil bu sefer’

HDP’nin de kendi adayını göstermesi kaydıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın birinci turda yüzde 50’yi geçebileceğini düşünmediğini aktaran Bayrakçı şöyle devam etti: “Birinci turda Tayyip Erdoğan yüzde 45 alsa, ki bu yüzde 44 de olabilir. Hatta yüzde 40 bile olabilir. Rakipleri de yüzde 10-15-20 diye dizilseler bile, ikinci turda Tayyip Erdoğan’ın yüzde 50.5 – 51’i bulabileceğini de düşünmüyorum. 51, 52’yi karşısındaki aday bulabilir. Çünkü Tayyip Erdoğan’ın ikinci turda ilave gelecek 6-7 puanı yok. İkinci turda o yine aldığı 44-45’ini alır. Belki 47 alır. Ama herkes de gider rakibine oy verir. Tayyip Erdoğan yüzde 47, rakibi yüzde 53 oy alabilir. Bu da sürpriz olmaz.”

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Erdoğan’ın en yüksek oyunu birinci turda alacağını Bayrakçı ve bu oranın da ‘hiçbir şekilde yüzde 51’ olmayacağını savunan SONAR başkanı, 2014 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın yüzde 51 aldığını hatırlattı ve ekledi: “Öyle 51 çantada değil bu sefer.”

‘Karşılıklı birbirlerini mahvederler’

Çatı adaylığı için ismi geçen 11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, Erdoğan’ın karşısında herhangi bir hamle yapamayacağını öne süren Bayrakçı, Gül’ün adaylığının söz konusu olmayacağını söyledi: “Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan’ın o kadar çok paylaşmışlıkları var ki; rakip olarak çıktığı zaman her şeyi göze alması gerekir. Her şey dökülür ortaya. Karşılıklı birbirlerini mahvederler. O yüzden çıkamaz!”