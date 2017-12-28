SONAR Başkanı Bayrakçı: Erdoğan ikinci turda yüzde 50’nin üzerine çıkamaz

Kamuoyu araştırma şirketi SONAR’ın başkanı Hakan Bayrakçı, 2019’daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yüzde 50’nin üzerine çıkamayacağını öne sürdü.

Sözcü’den Nil Soysal’a konuşan Bayrakçı, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in dengeleri değiştirebileceğini söyledi ve ekledi: “Oy oranları yüzde 9-10 civarında. Süreç ilerledikçe oyları artacaktır.”

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Erdoğan’ın birinci turda yüzde 50’yi geçebileceğini düşünmediğini aktaran Bayrakçı, “Birinci turda Tayyip Erdoğan yüzde 45 alsa, ki bu yüzde 44 de olabilir, hatta yüzde 40 bile olabilir. Rakipleri de yüzde 10-15-20 diye dizilseler bile, ikinci turda Tayyip Erdoğan’ın bu kez yüzde 50,5 – 51’i bulabileceğini de düşünmüyorum. 51-52’yi karşısındaki aday bulabilir! Çünkü Tayyip Erdoğan’ın ikinci turda ilave gelecek 6-7 puanı yok! İkinci turda o yine 44-45’ini alır ama herkes rakibine oy verir. Rakibi kim olursa olsun, Erdoğan karşıtları ona oy vereceği için yüzde 55’i bile alabilir.”

Erdoğan’ın 2014 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 51 aldığını hatırlatan Bayrakçı, cumhurbaşkanının karşısındaki rakiplerin bu kez daha dişli olacağını belirtti.