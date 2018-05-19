SONAR anketine göre iktidar değişiyor: İnce ve Akşener’in oyları Erdoğan’ı geçiyor

SONAR Araştırma’nın son anketine göre cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Tayyip Erdoğan’ın oy oranı yüzde 42. Yüzde 21,91 oy oranına ulaşan CHP’nin adayı Muharrem İnce ve yüzde 21 bulan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in oy oranıysa Erdoğan’ı geçiyor.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre SONAR Araştırma’nın son anketi 7 Mayıs ile 17 Mayıs tarihleri arasında, 26 ilde, üç bin kişi ile gerçekleştirildi. İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Samsun, Trabzon, Adana, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Hatay illerinde katılımcılara, “Cumhurbaşkanlığı seçimleri bugün yapılsa, sayacağım isimlerden hangisine oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi ve altı adayın ismini sıraladılar.

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Anket sonuçlarına göre Erdoğan ilk turda yüzde 42’ye ulaşırken, İnce yüzde 21,91, Akşener ise yüzde 21 alıyor. Böylece İnce ve Akşener’in oyları Erdoğan’ı geçiyor.

Diğer adayların oy oranıysa şöyle: HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş yüzde 11,01; Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu yüzde 2,1; Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yüzde 1,98.

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Araştırmanın hata payının 0,99–1,81 aralığında olduğu belirtilirken, kararsız seçmenler de orantısal biçimde dağıtıldı.

Araştırma şirketi yaptığı anketin sonucu için şu yorumu yaptı: “Erdoğan’ın yüzde 40’ın üzerinde bir oy oranı ile ilk turun birincisi olacağı kesin iken, onunla finale kimin kalacağı şu an için belirsizdir. İkincilik, İnce ile Akşener arasındadır. Akşener’in finale kalması halinde kendine has avantajları olacağı gibi, İnce’nin de avantajları mevcuttur.”

SONAR, Temmuz 2014’de yapılan ilk cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi de araştırma yapmış ve Erdoğan’ın yüzde 53,3 ile seçimi ilk turda kazanabileceğini açıklamıştı. Seçim de yüzde 52 oy oranı ile Erdoğan lehine sonuçlanmıştı.