SONAR anketi: İstanbul’da AKP, Ankara ve İzmir’de CHP önde

Kamuoyu araştırma şirketi SONAR’ın anketine göre 31 Mart’taki yerel seçimde İstanbul’da AKP, Ankara’da CHP belediyeyi kazanıyor.

Fotoğraf: DHA

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, yaptıkları son anketin sonucunu bugün Twitter hesabından paylaştı.

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Ankete göre İstanbul’da AKP’nin aday Binali Yıldırım kazanıyor. Ankara’da ise CHP’nin adayı Mansur Yavaş ilk sırada. İzmir’de de yine CHP’nin adayı Tunç Soyer ilk sırada çıkarken, Antalya’da ‘cumhur’ ve ‘millet’ ittifaklarının arasındaki puan farkının yüzde 2’den az olduğu belirtildi.

Ankete göre Bursa, Manisa, Adana ve Kayseri’de AKP-MHP’nin adayları ilk sırada. Tekirdağ ve Aydın’da ise ‘millet ittifakı’nın adayları kazanıyor.