SONAR anketi: İnce bir haftada yüzde 10 arttı, Erdoğan ikinci turda yüzde 53.7 alıyor

Kamuoyu araştırma şirketi SONAR’ın anketine göre, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin oyu son bir haftada yüzde 10 yükseldi, ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oyu ise yüzde 53.7.

Odatv’nin aktardığı araştırma, 29 Mayıs – 3 Haziran 2018 tarihleri arasında, 26 ilde, 3 bin kişiyle gerçekleştirildi.

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24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için Tayyip Erdoğan’ın yüzde 48.3, Muharrem İnce’nin yüzde 31.4, Meral Akşener’in yüzde 9.5, Selahattin Demirtaş’ın yüzde 8.2, Temel Karamollaoğlu’nun yüzde 2.1 ve Doğu Perinçek’in yüzde 0.5 oy alacağı tahmin edildi.

Araştırmada “Muharrem İnce, son iki haftada 10 puan yükselmiştir. Bülent Ecevit’ten sonra (1977) CHP’nin ulaştığı en yüksek oy oranı” tespitinde bulunuldu.

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SONAR araştırmasına göre ‘cumhur ittifakı’ yüzde 49.3, ‘millet ittifakı’ yüzde 39.5, HDP yüzde 10 oy alıyor.

‘Cumhur ittifakı’ içinde AKP’nin oyu yüzde 42.2 MHP’nin ise yüzde 7.1 gözüküyor. ‘Millet ittifakı’nda ise CHP yüzde 28.2, İYİ Parti yüzde 9.2, Saadet Partisi ise yüzde 2.1 oy alıyor.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde ise, Erdoğan’ın yüzde 53.7, İnce’nin ise yüzde 46.3 oy alacağı tahmin ediliyor.