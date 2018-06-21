SONAR anketi: Erdoğan yüzde 47, İnce yüzde 33, Meclis muhalefette

SONAR Araştırma’nın son anketine göre cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan ilk turda yüzde 47, Muharrem İnce yüzde 33 oy alıyor. Meclis çoğunluğu ise muhalefete geçiyor.
SONAR Araştırma’nın anketinin sonuçlarını avukat Fidel Okan, Twitter hesabından paylaştı.
İlk turda, Erdoğan’ın yüzde 47, Muharrem İnce yüzde 33 oy aldığını yazan Okan, şöyle devam etti: “İkinci turda Erdoğan ve İnce’nin oyları başa baş gözükmekle birlikte İnce’nin 2-3 Puan farkla CB seçimlerini kazanması çok daha olası görünüyor.”
Meclis çoğunluğunun muhalefet lehine değiştiğini aktaran Okan, HDP’nin yüzde 12’yle barajı geçtiğini ve İYİ Parti’nin ‘güçlü bir şekilde’ Meclis’e girdiğini yazdı.