SONAR anketi: Erdoğan yüzde 47, İnce yüzde 33, Meclis muhalefette

AKP Muğla 1’nci sıra milletvekili adayı Mehmet Yavuz Demir, Milas’taki Güllük pazarında “Ülkeyi bu hale siz getirdiniz” diyen bir yurttaşın üzerine yürüdü: “Saygısız köpek. Asıl siz getirdiniz ahlaksız. Şunu ben aldırayım da buradan kessin sesini şerefsiz!”