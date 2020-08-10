SONAR anketi: AKP yüzde 39.8, CHP yüzde 27.2, MHP yüzde 11.3

Kamuoyu araştırma şirketi Sonar’ın “Türkiye geneli siyasi eğilimler ve gündem araştırması Ağustos 2020” araştırmasına göre yarın seçim olsa AKP yüzde 39.8, CHP yüzde 27.2, MHP yüzde 11.3, İYİ Parti yüzde 10.4 ve HDP yüzde 8.4 alıyor.

“Yüz yüze anket yöntemi’’ kullanılarak yapılan araştırmada, farklı sosyo-ekonomik ve sosyo demografik gruba mensup kişilerden yaş, cinsiyet ve şehir kotalarına göre tesadüfi yöntemle seçilmiş 2 bin 850 kişi ile görüşülerek gerçekleştirildi.

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Hükümetin ‘corona’ konusunda başarılı olduğunu düşünen katılımcıların oranı yüzde 60.2 olurken, yüzde 26.8’i başarısız olduğunu düşünüyor.

“Sizce hükümet Türkiye’nin dış politikasında (Suriye, Libya ve diğer konular) başarılı mıdır, başarısız mıdır?” sorusuna katılımcıların yüzde 52.8’i ‘başarılı’ yanıtını verirken, yüzde 33.5’i ‘başarısız’ dedi. Yüzde 8.6 ise ‘kısmen başarılı’ cevabını verdi.

“Ülkemizdeki muhalefet partilerinin performansı sizce başarılı mıdır, başarısız mıdır?” sorusuna katılımcıların yüzde 62’si ‘başarısız’ cevabını verirken, yüzde 19’u ‘başarılı’ yanıtını verdi.

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“Bu Pazar günü bir genel seçim (Milletvekilliği seçimi) olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?” sorusuna verilen cevaplar ise şöyle:

AKP: Yüzde 31.5

CHP: Yüzde 21.5

Kararsız: Yüzde 14.1

MHP: Yüzde 8.9

İYİ Parti: Yüzde 8.2

HDP: Yüzde 6.6

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise AKP yüzde 39.8 alırken Cumhur İttifakı’nın diğer üyesi MHP yüzde 11.3 oy oranına ulaşıyor. CHP yüzde 27.1’e çıkarken, İYİ Parti ise yüzde 10.4 oy alıyor. HDP ise yüzde 8.3 ile baraj altı görünüyor.

Erdoğan ilk sırada

İsim vermeden açık uçlu sorulan “Bu Pazar günü bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa, isim olarak düşündüğünüzde Cumhurbaşkanı olarak kime oy verirsiniz?” sorusuna ise yüzde 41.5 oranında ‘Tayyip Erdoğan’ cevabı verilirken, ikinci sırada yüzde 9.1’le ‘Ekrem İmamoğlu’ var. Meral Akşener’in yüzde 7.2 ile üçüncü sırada olduğu ankette Muharrem İnce ise yüzde 6.8 ile dördüncü sırada.

İnce’ye destek yüzde 15

“Muharrem İnce parti kurarsa oy verir misiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 72.3’ü ‘hayır’ yanıtını verirken, yüzde 15.8’i ‘evet’ cevabını verdi. Bu oranın 7.6 puanı CHP’li seçmenden gelirken, 1.6’sı AKP’li seçmenden, 1.5 puanı ise İYİ Parti’li seçmenden geliyor.