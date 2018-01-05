Son vergi zamları fiyatları nasıl etkiledi?: 70’lik rakının yüzde 70’i Hazine’ye

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Alkollü içkilere yapılan vergi zammı, rakının fiyatına yüzde 4.3’lük doğrudan ek maliyet getirdi. Böylece 70’lik rakıdan alınan vergi oranı yüzde 70’i aşıyor.

Hükümet alkollü içkilerden alınan maktu vergiyi yüzde 7.1 oranında artırmıştı. Rakının özel tüketim vergisi de yüzde 11 arttı. Firmaların gelen zam oranının ardından yükselen maliyetleri doğrultusunda zam yapması bekleniyor.

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Hürriyet’ten Neşe Karanfil’in haberine göre yapılan zamların ardından 70’lik rakıdan alınan vergilerin toplamı 68.77 lirayı buldu. Rakının satış fiyatına son vergi zammı yüzde 4.3 oranında ek yük getirdi. Firmaların bunu fiyata eklemesi durumunda 70’lik rakının fiyatı 93 liradan 97.2 liraya yükselecek. Rakamların başka bir anlamı da 70’lik rakının fiyatının artık yüzde 70.7’sinin vergi olması.

Devetin alkol geliri hedefi aştı

2017 yılında alkollü içkiler üzerinden alınan ÖTV hedefin üstünde gerçekleşecek. Yılın 11 aylık döneminde 8 milyar 894 milyon liralık gelir elde edilen alkollü içkilerden alınan ÖTV’de 2017 yılı için hedef 8 milyar 687 milyon liraydı. 2017 yılı bütçesinde bu yıl için beklenen gelir 9.6 milyar liraya revize edildi.

2018 yılı için beklenen gelir ise yüzde 9.9’luk artışla 10.5 milyar lira olarak belirlendi.

Alkollü içkiden vergi sekiz yolda üçe katlandı

2010 yılından bu yana alkollü içkiler üzerinden alınan vergi üç katın üzerine çıktı. 2010 yılında 2.9 milyar lira gelir elde edilirken, bu gelir 2017 yılında 9.6 milyar liraya ulaştı.