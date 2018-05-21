Son uçuş: Atatürk Havalimanı 31 Ekim’den itibaren ticari yolcu taşımacılığına kapalı

31 Ekim 2018 saat 00:00’dan itibaren Atatürk Havalimanı’nın tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere kapatılacağı bildirildi.

Yapımı süren üçüncü havalimanının resmi açılış töreniyse 29 Ekim 2018 tarihinde yapılacağı açıklandı.

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Habertürk’ten Gökhan Artan’ın haberine göre, geçiş döneminde ve sonrasında Atatürk Havalimanı ve üçüncü havalimanının kullanım şartları maddeler halinde açıklandı. Buna göre 25 Ekim 2018 öncesinde üçüncü havalimanında deneme uçuşları hariç, herhangi bir uçuş düzenlenmeyecek.

25 – 30 Ekim 2018 arasındaysa üçüncü havalimanına sadece üssü Atatürk Havalimanı olan taşıyıcılar tarafından sınırlı sayıda intikal uçuşları düzenlenebilecek.

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Taşınma süreci, 30 Ekim 2018 saat 03:00’da başlayıp 31 Ekim 2018 saat 00:00’da bitecek.

31 Ekim 2018 saat 00:00’dan itibaren Atatürk Havalimanı, tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere kapatılacak. Bu tarihten itibaren Atatürk Havalimanı müstakil kargo, bakım/onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ve yetkililerin uygun göreceği trafiklerce kullanılacak.

31 Ekim 2018 saat 00:00 – 14 Kasım 2018 saat 00:00 aralığında, üçüncü havalimanı azaltılmış saatlik kapasite değeri 35 iniş, 35 kalkış, toplam 70 olarak uygulanacak.

Söz konusu tarihlerde yolcu mağduriyeti yaşanmaması amacıyla, slot tahsislerinde de belirtilen azaltılmış kapasite değerleri dikkate alınacak.