Son üç ay: Alışverişlerde naylon poşet ücretli oluyor

Alışverişlerde ücretsiz poşet dönemi sona eriyor. Ekim sonuna kadar yürürlüğe girmesi beklenen uygulama kapsamında poşet fiyatlarını bakanlık belirleyecek.

Yeni Şafak’tan Kenan Biter’in haberine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük eylem planında plastik poşetlerin çevre koruma faaliyetleri kapsamında ücretlendirilmesi de yer aldı.

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Buna göre, plastik poşetler için öngörülen takvim de erkene alınarak ücretlendirmenin ekim ayı sonuna kadar başlatılması bekleniyor.

Yeni yönetmeliğe göre plastik torbalar, mesafeli sözleşmelerle yapılan satışlar da dahil olmak üzere satış noktalarında tüketiciye ücretsiz temin edilemeyecek ve ücretsiz teminine imkan verecek herhangi bir promosyona veya kampanyaya dahil edilemeyecek.

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15 mikron ila 50 mikron arası kalınlıkta olan plastik alışveriş poşetleri, market kasalarında tüketiciye ücretli olarak verilmeye başlanacak. Bu kalınlığın altında veya üstünde olan poşetler, eskiden olduğu gibi ücretsiz verilmeye devam edecek.

Fiyatı bakanlık belirleyecek

Üç ay içerinde yürürlüğe girmesi beklenen plastik torbalara ücret uygulamasında poşetlerin ücretleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenecek. Söz konusu ücretin altında bir tarife uygulanamayacak.