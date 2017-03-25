Son sözünü söylemedi: Galatasaray’ı 73-67 mağlup eden Daçka play-off umudunu son iki haftaya taşıdı

Euroleague’in 28’nci haftasında sahasında Galatasaray Odeabank’ı 73-67 mağlup eden Darüşşafaka Doğuş, play-off umudunu son iki haftaya taşıdı.

Daçka’nın Wilbekin, Wanamaker, Clyburn, Harangody ve Zizic, Galatasaray’ın ise Sinan, Göksenin, Micov, Daye, ve Pleis ilk beşiyle başladığı karşılaşmanın ilk çeyreğini, hücumda boyalı alanı daha iyi kullanan sarı-kırmızılı ekip 18-16 önde tamamladı.

İkinci periyotta dört ayrı oyuncusundan altı üçlükle 18 sayı bulan ev sahibi Daçka’ya boyalı alandaki üretkenliğiyle karşılık veren Galatasaray, soyunma odasına iki sayı farkla 39-37 önde gitti.

Tablonun tersine döndüğü ikinci yarıda ısrarla boyalı penetre edip sayılar bulan ve üstünlüğü ele geçiren Daçka, final periyotuna dokuz sayı farkla 61-52 önde girdi.

Galatasaray’ın 7-0’lık serisiyle başlayan son çeyrekte Wannamaker’ın devreye girmesiyle kontrolü yeniden ele alan ev sahibi ekip, karşılaşmadan 73-67 galip ayrıldı.

Euroleague’deki 28’nci maçında 14’üncü galibiyetini alan Daçka’da Wanamaker 22 sayı, altı ribaunt, iki asist ve iki top çalmayla takımının en etkili oyuncusu oldu. Galatasaray’da ise Vladimir Micov 17, Austin Daye ise 11 sayıyla skora katkıda bulundu.

‘Bize düşen maçlarımızı kazanıp beklemek’

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, Galatasaray’ın çok iyi bir takım olduğunu vurgulayan Darüşşafaka’nın başantrenörü David Blatt, şunları söyledi: “Bunu sezon boyunca Euroleague’in en iyi takımlarını yenerek gösterdiler. Bu akşam çok çetin bir mücadele verdik. Maçın sonlarında biz sahada biraz daha fazla enerjik kalmayı başardık. Burada bir kez daha bizi sonuna kadar destekleyen taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Bir övgü de oyuncularıma: İkinci yarıda çok iyi hücum silahlarına sahip bir takımı 28 sayıda tutmayı başardık.”

Devre arasında oyuncularından savunmanın şiddetini artırmalarını ve hücumda topu daha hızlı kullanmalarını istediğini dile getiren Blatt, “İyi savunma sonrası açık sahada hızlı hücumlar bulduk ve 10-12 sayılık önemli bir fark yakaladık. Euroleague’de normal sezonun bitmesine iki maç kaldı. Bize düşen kendi maçlarımızı kazanıp diğer sonuçların da biraz lehimize olmasını beklemek” ifadelerini kullandı.

‘Çok fazla ribaunt verdik’

Galatasaray başantrenörü Ergin Ataman ise şöyle konuştu: “İlk devreyi iyi basketbol oynayarak iki sayı önde bitirdik. Üçüncü çeyrekte Darüşşafaka’nın içeriye girişlerine gerekli yardımları yapamadık. Çok fazla ribaunt vermeye başladık ve böylelikle tempoyu rakibe verdik. Ancak yine geri adım atmadık. Darüşşafaka Doğuş play-off için son kozlarını oynuyor. Biz de Galatasaray armasını en iyi şekilde temsil etmek için oynuyoruz. Son 10 dakikalık bölümde yeniden maçı dengeledik, son çeyreği de iyi oynadık ama sonuçta onlar kazandı. 18 hücum ribaundu maçı kaybetmemizin temel sebebi… Biz hücum ederken çalınmayan fauller var; onlar hücumdayken ise kolay fauller çalındı.”