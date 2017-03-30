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Son saniye basketiyle Banvit’i Final Four’a taşıdı: FIBA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalin ‘MVP’si Jordan Theodore

FIBA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final aşamasının en değerli oyuncusu (MVP) Banvit’ten Jordan Theodore oldu.

Fotoğraf: tbf.org.tr

Banvit’in deplasmanda Alman temsilcisi MHP Riesen’i 59-53 mağlup ederek Final Four’a yükselmesinde son saniyede attığı basketle başrol oynayan 27 yaşındaki oyuncu, bu ödüle layık görüldü.

Çeyrek final rövanş maçında 13 sayı, beş asist ve yedi ribauntluk bir performans sergileyen ABD’li oyun kurucu, 92-87 kaybedilen Bandırma’daki ilk karşılaşmada ise 18 sayı, yedi asist ve iki top çalmayla mücadele etti.

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