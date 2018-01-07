Son rakamlar: Sokaktaki her 25 kişiden biri Suriyeli, toplam sayı 3 milyon 424

Türkiye’ye sığınan Suriyeli sayısı son rakamlara göre 3 milyon 424 bin. Bu rakam sokaktaki her 25 kişiden birinin Suriyeli olması anlamına geliyor.

Kilis’te Suriyeli sayısı halen yerli nüfustan yüksek. Hatay’da yaklaşık her üç kişiden, Şanlıurfa’da ise her beş kişiden biri Suriyeli.

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Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 424 bin 237. Türkiye’deki 228 bin 568 sığınmacı ise, 10 ilde kurulu olan çadır ve konteyner kentte yaşamını sürdürüyor.

Ülke nüfusunun yüzde 4.29’una denk gelen Suriyeliler’in tercihi ise, sınır kentleri ile büyükşehirler oldu.

Suriyeliler, sınır kentlerini tercih etmelerinin nedenini kimileri akrabaları bulunduğu için kimileri de ülkelerinde huzurun sağlanmasıyla geri dönüşlerinin hızlı olmasını istemeleri olarak değerlendirdi.

Kilis’te yaklaşık iki kişiden biri yerli

Sınırın sıfır noktasındaki kentlerden olan, IŞİD’in roketli saldırıları ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı ile ismi sık gündeme gelen Kilis’te ise tablo daha da ilginç. 130 bin 825 Türkiye vatandaşının yaşadığı Kilis’e, zamanla yerleşen Suriyelilerin sayısı 131 bin 914’e ulaştı. Kilis nüfusundan daha fazla sığınmacıya ev sahipliği yaparken, sınır kentlerinden Hatay nüfusunun yüzde 29’una denk gelen 457 bin 106, Şanlıurfa nüfusunun yüzde 23’üne denk gelen 462 bin 961, Gaziantep ise nüfusunun yüzde 17’sine denk gelen 350 bin 67 Suriyeli’yi misafir ediyor.

En az Suriyeli Bayburt’ta

57 sığınmacıyla Bayburt, 60 sığınmacıyla Artvin, 65 sığınmacıyla Bartın, 87 sığınmacıyla Gümüşhane, Suriyelilerin en az bulunduğu kentler olarak belirlendi.