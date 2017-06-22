Son Paris saldırısının faili geçen yıl defalarca Türkiye’ye gelip gitmiş

Bu hafta Paris’te gerçekleştirilen saldırının failinin geçen yıl birçok kez Türkiye’ye gidip geldiği bildirildi.

Açıklama saldırıyı soruşturan savcıdan geldi.

Pazartesi günü bir saldırgan, meşhur Şanzelize Bulvarı’nda aracını bir polis otosunun üstüne sürmüştü. Ölen saldırganın, kayınbiraderine IŞİD’e bağlılık bildiren bir mektup bıraktığı ortaya çıkmıştı.

Saldırgan Fransız vatandaşıydı.

Savcı, saldırganın Türkiye’de üzerindeki altın ve mücevherleden ötürü sorguya çekildiğini belirtti.

Savcı, saldırganın aracında ‘korkunç insani kayıplara yol açabilecek miktarda’ patlayıcı madde bulunduğunu da aktardı.