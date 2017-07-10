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AKP Sözcüsü Mahir Ünal, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ‘halkı isyana teşvik’le suçladı.

Kılıçdaroğlu’nun Maltepe’de düzenlenen ‘Adalet Mitingi’nde okuduğu 10 maddelik ‘adalet çağrısı’nı alandakilere oylattığına dikkat çeken Ünal “Kılıçdaroğlu paralel bir yapı mı oluşturmak istiyor?” diye sordu.

‘Meşru polisin alternatifini oluşturuyor’

CHP liderinin ‘Adalet Yürüyüşü’nde görev alan güvenlik güçlerine “Halkın polisine, halkın jandarmasına teşekkür ediyorum” diye seslenmesini de ‘manidar bulan’ AKP sözcüsü şunları söyledi: “Halkın polisi diyerek meşru polisin alternatifini oluşturuyor. Sonra ‘siyaset bölmemektir’ diyor. Bu bölmek değil mi? Sayın Kılıçdaroğlu o halde 2019’daki seçimleri meşru görmemektedir, sandığı ve siyaseti referans göstermemektedir. Halkı isyana teşvik etmektedir. Kılıçdaroğlu 20 Temmuz’u asıl darbe olarak gösteriyor. 20 Temmuz’da OHAL ilan edilmesi gayrimeşru bir şey mi?”

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‘Sokak çağrısı meşru değil’

“Dünyanın hiçbir yerinde demokrasi kullanılarak demokrasinin yok edilmesine izin verilmez” diyen Ünal, şöyle devam etti: “Dünyanın hiçbir yerinde sokak çağrısı meşru değildir. Çünkü insanlık tarihi boyunca sokaktan adalet çıkmadığı için, sandıktan iktidar çıktığı için, sokaktaki kaos parlamentoya evrildiği için bugün parlamentolar vardır. Sayın Kılıçdaroğlu’nu parlamentoya ve siyasete saygılı olmaya davet ediyorum. Bizi dikta olmakla suçlayan Kılıçdaroğlu 1940’ları örnek veriyor. 1940’ların Almanyası ile Türkiye’yi karşılaştıran Kılıçdaroğlu, 1940 yılında böyle bir yürüyüş yapabilir miydi?”