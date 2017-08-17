Son örnek: 80 bin nüfuslu mahallenin deprem toplanma alanına TÜRGEV yurdu

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RIFAT DOĞAN

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17 Ağustos depreminin 18’inci yılında İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki Ünalan Mahallesi’nin tek büyük deprem toplanma alanının da bulunduğu Şampiyon Spor Tesisleri’ne ait araziye TÜRGEV yurdu yapılacak. Alan paravanlarla çevrildi.

17 Ağustos depreminin ardından İstanbul’da 493 deprem toplanma alanı ilan edilmişti. Ancak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin hesabına göre (TMMOB) bu alanların dörtte üçü ranta açıldı ve AVM vb. inşaatlar dikildi. Kala kala 77 alan kaldı.

Son örnek Üsküdar’dan. Ünalan Mahallesi’nde yer alan 55 bin metrekarelik arazi 2001 yılında Şampiyon Spor Tesisleri’ne 49 yıllığına kiralandı. Alanda tesislerin yanısıra mahallelinin kullandığı semt pazarı ve deprem toplanma alanı da bulunuyor.

TÜRGEV istedi değişiklik hayata geçirildi

Alan mahallelinin en önemli nefes alma noktalarından biriydi.

Yönetim kurulunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da bulunduğu TÜRGEV 2013 yılında bu araziye yurt yapılması için başvurdu. Bu başvuruyla ilgili ilk teklif geçen yıl şubat ayında AKP’li üyelerin oylarıyla büyükşehir (İBB) meclisinden geçti. Daha sonra Üsküdar belediyesi de bu yılın ocak ayında alana dair alt ölçekli planlarda değişiklik yaptı.

Meclis kararına göre yeni planda ‘mesleki ve teknik öğretim tesis alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı, özel ortaokul ve ticaret ve konut alanı’ fonksiyonları getirildi.

Aynı süreçte Şampiyon Spor Kulübü da tesislerden çıkarıldı. Çok geçmeden alan TÜRGEV’e yurt yapılmak için paravanlarla çevrildi.

Muhtar: Deprem toplanma ve nefes alma alanımızdı

Alanın mevcut hali (yukarda) ve önerilen hali…

Ünalan Mahallesi muhtarı Mezengül Şimşek, arazinin 17 Ağustos depreminin yıldönümünde yapılaşmaya açılmış olmasının manidar olduğunu belirterek, planlara yaptıkları itirazların da belediye meclisinin geçen ayki oturumunda reddedildiğini söyledi.

Arazinin 56 bin metrekare olduğunu ancak proje kapsamında başka kısımlarla birleştirildiğini ve 90 bin metrekareye çıkarıldığını ifade eden Şengül, “Plan değişikliğiyle içinde imam hatip alanı vardı, orayı genişletip ortaokul alanı oluşturdular, İGDAŞ alanını da konut ticaret alanına çevirdiler. Pazar alanımızı küçülttüler. 2013 yılında TÜRGEV burayı istemişti, onların talebi üzerine bu plan değişikliği yapıldı” dedi.

“Dört tarafımız ana arterlerle dolu, E-5 kenarında bir mahalle, 80 bine yaklaşan nüfusu var” diyen Şengül, kaymakamlığa “Depremde nerede toplanacağız” diye sorduğunda yine o proje alanında kalan KİPTAŞ konutlarının bulunduğu alanın gösterildiğini belirtti.

Şengül, planlara dava açmaya hazırlandıklarını söyledi.

‘İnşaat hızlıca başladı’

Hukuki süreci yürütecek avukat Onur Cingil de, “İBB ve merkezi hükümet gözü dönmüş bir şekilde deprem toplanma alanlarına, boş kalan ne kadar yeşil alan varsa saldırıyor” diyerek şunları söyledi: “Burası 70 binin üzerinde nüfusu olan bir mahalle, mahallenin tek nefes alacağı, belki de hayatını kurtaracağı alan. Anılan deprem toplanma alanı, hukuksuz bir şekilde imara açıldı ve plan değişikliği yapıldı. Ayrıca, planda, ortadan kaldırılan bu yeşil alanlar mahallenin tek pazar alanına kaydırıldı. Bu plana göre pazarın artık büyük bir kısmı park alanında gözüküyor. Meclis kararı ile burada bir yurt binası yapılması için de izin verildi, orası da TÜRGEV’e veridi. TÜRGEV’e verilen bu alan paravanlarla çevrilerek inşaat da alelacele başladı.”

Mahalleli bugün açıklama yapacak

Cingi, “Konuyla ilgili olarak mahalleliler bugün buraya sahip çıktıklarını basın açıklamasıyla belirtecek. Mahalle muhtarımız adına konu ile ilgili olarak meclis kararın iptaline ilişkin dava açacağız. Ayrıca 3 bin adet dilekçe mahalleliler tarafından itirazlar için ilgili makamlara gönderilmek üzere” dedi.

Mahalle sakinlerinin muhtarla birlikte yapacakları açıklama 19.00’da Ünalan Parkı’nda.