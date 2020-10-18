Son olarak kızının nikahını kıyıp emekliye ayrıldı

Mersin’in Mezitli ilçesinde, nikah memuru Yasemin Öztürk, meslek hayatının son gününde kızının nikahını kıyarak emekliye ayrıldı. Öztürk, beş gün önce de diğer kızını evlendirdi.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre bugüne kadar yüzlerce genç çiftin mutluluğuna ortak olan Öztürk, son olarak kızını evlendirdi.

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İlçede bir salonda düzenlenen nikah merasiminde, kızı İlayda Öztürk’ün, Danyel Doğru ile mutluluğa ilk adım attığı anlara şahitlik eden anne Öztürk, duygusal anlar yaşadı.

Kızının nikah defterini imzalayan Öztürk, meslek hayatına veda etti.

Genç çift, evlilik cüzdanlarını, nikaha katılan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın elinden aldı.

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Unutulmaz bir gün yaşadığını belirten Öztürk şunları söyledi: “Bugüne kadar 5 binin üzerinde nikah kıydım. Çiftlerin ve ailelerinin mutluluğuna ortak oldum. İki kızımın nikahını da görevimin son günlerinde kıydım. Beş gün önce küçük kızımı, bugün de büyük kızımı evlendirdim. Hem duygulu hem de mutluluk verici bir olay. Bugünü yaşadığım için çok mutluyum.”

İlayda Öztürk de nikahta duygusal anlar yaşadığını ifade ederek şöyle devam etti:

“Bizim için hayatımızın en mutlu günü olan nikah törenimiz, annem için çok daha farklı anlamlar içeriyor. Görevinin son gününde nikahımı kıydı ve emekliye ayrıldı. Aramızda yaptığımız espri gerçek oldu. Önce kardeşimin sonra da benim nikahımı kıyması çok ilginç bir tesadüf. Anneme daha önce ‘Evet’ diyerek söz vermiştim. Şimdi de resmi olarak söz vermiş oldum.”