Son OHAL KHK’sı yayımlandı: 199’u akademisyen 18 bin 632 kişi ihraç edildi

OHAL kapsamında yayımlanan 701 sayılı kanun hükmünde kararname ile 18 bin 632 kişi ihraç edildi; 12 dernek, üç gazete ve bir televizyon kapatıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan KHK’ya göre 199 akademisyen görevinden uzaklaştırıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 8 bin 998, Adalet Bakanlığı’ndan bin 52, Dışişleri Bakanlığı’ndan 38, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan 240, İçişleri Bakanlığı’ndan aralarında dört vali yardımcısı ve dört kaymakam da bulunan 31, Sahil Güvelik Komutanlığı’ndan 192, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 3 bin 77, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan bin 126, Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 632 kişi ihraç edildi.

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461 sayfalık son KHK ile görevinden ihraç edilenlerin sayısı 18 bin 632 olarak kaydedildi.

Ayrıca 12 dernek ile birlikte Welat, Özgürlükçü Demokrasi ve Halkın Nabzı gazeteleri ve Avantaj TV de kapatıldı.

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İhraç edilen 199 akademisyen arasında ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı barış bildirine imza atanlar da bulunuyor. Dokuz Eylül Üniversitesi’nden ihraç edilen imzacı akademisyenlerin isimleri şöyle: “Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Cem Terzi, Prof. Dr. İzge Günal, Prof. Dr. Halil Resmi, Doç. Dr. Halis Ulaş ile İktisat Fakültesindeki Prof. Dr. Yeşim Edis Şahin, Prof. Dr. Ayşen Uysal, Dr. Nuri Erkin Başer, Arş Gör. Aydın Arı, Arş. Gör. Serap Sarıtaş, Güzel Sanatlar Fakültesindeki öğretim görevlisi Emel Yuvayapan, Mimarlık Fakültesindeki Arş. Gör. Dilek Karabulut , Edebiyat Fakültesi’ndeki Arş. Gör. Özer Yersüven.”

Son KHK’daki ihraçların bazılarının gerekçelendirildiği de görüldü. Buna göre ihraç edilenlerden bir kısmında çalıştıkları ‘kurumların kanaati’ de gerekçe olarak gösterildi.

461 sayfalık KHK metnine buradan ulaşılabiliyor.