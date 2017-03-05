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Son nefeste: Osmanlıspor’u Mehmet Topal’ın 90+1’de gelen golüyle mağlup eden Fenerbahçe dört maç sonra kazandı

Süper Lig’in 23’üncü haftasında Osmanlıspor’u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Fotoğraflar: Fenerbahce.org

Şükrü Saracoğlu’nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertlilerin golü 90+1’de Mehmet Topal’dan geldi.

Osmanlısporlu futbolcular Topal’ın bu pozisyonda topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle hakem Alper Ulusoy’a uzun süre itiraz etti. Bitiş düdüğü sonrasında da itirazlarını sürdüren Koray Altınay, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Ligde dört maç sonra kazanan Fenerbahçe puanını 41’e yükseltirken, Osmanlıspor 30 puanda kaldı.

‘Başın sağolsun Lens’

Geçtiğimiz günlerde babası Ricardo Wilfred Lens’i kaybeden Hollandalı futbolcu Jeremain Lens’i takım arkadaşları yalnız bırakmadı.

Sarı-lacivertli oyuncular Şükrü Saracoğlu’nda oynanan karşılaşma öncesinde ‘RIP Ricardo Wilfred Lens’ (Huzur içinde yat Ricardo Wilfred Lens) yazılı tişörtlerle ısınırken, Osmanlıspor da seremoniye ‘Başın sağolsun Lens’ pankartıyla çıktı.

İki oyuncu cezalı duruma düştü

Fenerbahçe’de sarı kart gören Josef de Souza ve Hasan Ali Kaldırım cezalı duruma düştü. İki oyuncu, 24’üncü haftada oynanacak Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

Gol sonrası ‘istifa’ tezahüratları

Şükrü Saracoğlu’nda karşılaşmayı takip eden yaklaşık sekiz bin Fenerbahçe taraftarı, futbolcuları ve yönetimi protesto etti.

Karşılaşma öncesinde ‘O forma kutsaldır nasip olmaz herkese’ diye bağıran sarı-lacivertliler, maç boyunca ve Topal’ın golü sonrasında yaptıkları tezahüratlarla yönetimi istifaya çağırdı.

 

 

 

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