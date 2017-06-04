Son maçla kümede kalan Bursasporlu futbolculara ‘aile terapisi’: İnsan yenilince değil pes edince tükenir 

Sezonun son haftasında deplasmanda Trabzonspor karşısında 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1 galip ayrılarak Süper Lig’de kalan Bursaspor’da futbolculara, ailelerinin destek mesajlarının yer aldığı bir videonun izletildiği ortaya çıktı.



Karşılaşmadan dört gün önce Ordu’ya giden ve burada kampa giren yeşil-beyazlılarda kulüp menajeri Hüseyin Gedik, oyuncu izleme direktörü Özhan Pulat ve bazı yöneticiler, oyuncular için bir ‘motivasyon videosu’ hazırlamayı planladı.

Takımın tecrübeli isimlerinden Erdem Özgenç’in de destek verdiği plan dahilinde futbolcuların ailelerinden cep telefonlarıyla konuşmalarını kaydedip göndermeleri istendi.

‘Asla pes etmeyin’

Bursasporlu futbolcular, ailelerinden gelen görüntülerle hazırlanan videoyu maç sabahı otelde yapılan son toplantıda izledi.

Yaklaşık yedi dakikalık videodaki destek mesajları arasında özellikle genç oyuncu Onur Atasayar’ın annesinin, “İnşallah kazanacaksınız. İnsan yenilince tükenmez. Pes edince tükenir. Asla pes etmeyin” sözlerinin oyuncuları etkilediği belirtildi.