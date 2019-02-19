Son kez: Manowar temmuzda İstanbul’da konser verecek

Gelmiş geçmiş en iyi metal gruplarından biri olarak gösterilen Manowar, bu yaz Türkiye’deki son konserini verecek.

Fotoğraf: Facebook

Grubun konser duyurusu bugün Biletix’in internet sitesinden yapıldı.

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Manowar’un The Final Battle turnesi kapsamında 20 Temmuz’da İstanbul’daki KüçükÇiftlik Park’ta konser vereceği açıklandı.

Bu, 1980’de kurulan grubun Türkiye’deki son konseri olacak.

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Grubun basçısı Joey DeMaio, konseri öncesi Türk hayranlarına şöyle seslendi: “Manowar’un Türk hayranları yıllar boyunca tutkularını ve bağlılıklarını tüm dünyaya gösterdiler; Manowar olarak bundan onur duyuyoruz. Türkiye’deki en güçlü metal hayranları olan Manowar hayranlarıyla paylaşacağımız bu unutulmaz metal deneyimini iple çekiyoruz!”

Yakında satışa çıkarılacak standart bilet 231, sahne önü ise 363 lira.