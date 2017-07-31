Son karar: Güneş, TFF’nin ‘dört maçlık’ teklifini reddetti

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Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş’in dört maçlığına milli takımın başına geçmesi için yapılan teklifin reddedildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Güneş’e Beşiktaş’taki görevi devam ederken milli takımı da çalıştırması için dört maçlık bir teklif sunulduğu anlatıldı.

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Açıklamada, söz konusu teklifle ilgili değerlendirme yapan 65 yaşındaki teknik direktör ve siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman’ın ‘böyle bir çalışma modelinin milli takıma da Beşiktaş’a da katkı sağlamayacağı’ konusunda hemfikir olduğu kaydedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören’le bugün bir araya gelen Güneş’in bu ortak kararı tekrar ifade ettiği aktarılan açıklamada “Dolayısıyla tüm kamuoyunun haklı takdirini kazanmış başarılı hocamız Sayın Şenol Güneş, son iki sezondur olduğu gibi Beşiktaşımızın yeni başarıları için çalışmaya devam etmektedir” denildi.

‘Kulüple milli takımı birlikte götürmeyi sağlıklı bulmuyorum’

Geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında, kulüp takımıyla milli takımı birlikte çalıştırmayı sağlıklı bulmadığını belirten Güneş şunları söylemişti: “Ben şu anda Beşiktaş’ın teknik direktörüyüm. Dolayısıyla benim resmi olarak zaten böyle bir şey yapmam mümkün değil. Ama duygu olarak da söyleyeyim; ben bulunduğum yerden bir yere gitmem, konuşmam.”

Milli takımdan teklif gelmesi halinde bunu ilk olarak başkan Fikret Orman’a söyleyeceğini dile getiren Güneş, kararı da başkanın vereceğini ifade etmişti: “Ama bana sorarsanız buraya çalışırken başka takım çalıştırmayı çok doğru bulmadım. Diyelim ki talep oldu. Yine orada ben söz sahibi değilim, başkandır söz sahibi. Diğer konulara girmek istemiyorum çünkü ne olacağını bilemiyorum. Çünkü şunu diyemiyorum; yüzde yüz diyebilmem için… Başkan şu an benim görevime son verebilir mi? Verebilir. O zaman başka şeyler düşünürüm. Ama bugünkü duygum, buradayım, burada olmaktan mutluyum.”

Güneş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisinin milli takımın başına geçmesini istemesi halinde cumhurbaşkanına da aynı şeyleri söyleyeceğini belirtmişti.