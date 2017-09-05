Son ‘isyancı’ örgüttü: Kolombiya, ELN’yle ateşkes imzaladı

Kolombiya hükümeti ile Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasında ateşkes anlaşması imzalandı.

Son isyancı grup ELN ile hükümet Ekvador’un başkenti Quito’da barış görüşmeleri yürütüyordu. Şubattan bu yana sürdürülen görüşmelerden ateşkes çıktı.

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AA’nın aktardığına göre televizyondan ‘ulusa sesleniş’ konuşması yapan Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, önceliklerinin yurttaşları korumak olduğunu söyledi.

“Bu nedenle ateşkes süresince petrol boru hatlarına saldırılar, kaçırmalar ve sivillere yönelik diğer saldırılar sona erecek” diyen Santos, anlaşmanın Katoliklerin ruhani lider Papa’nın ülkeye gelişinden önce imzalandığına dikkat çekti.

Santos, “Papa, tarihimizdeki eşsiz bir zamanda buraya geliyor. Tuhaf çatışmaların olduğu sayfayı kapatıp geleceğe umutla bakıyoruz” diye konuştu.

Başmüzakereci Juan Camilo Restrepo, “Ayrıca bu anlaşma mutlak bir barışın gelişmesine yönelik ilk adımı teşkil ediyor” dedi.

Son isyancılarla da anlaşma

Yaklaşık 1500 militanı bulunan ELN’yle varılan anlaşmayla, örgüt altyapılara yönelik saldırıları, çocuk kaçırmayı ve örgüte üye kazandırılmasını askıya almayı kabul etti.

Hükümet de ELN’nin bazı liderlerini korumaya alırken, örgüt mensuplarına yardım yapacağı belirtildi.

Anlaşma, 1 Ekim’den 12 Ocak 2018’e kadar geçerli olacak. Taraflar anlaşırsa süre uzatılacak. ELN anlaşmaya varılan son isyancı grup oldu.

Kolombiya, daha önce de FARC’la barış anlaşması imzalamış, örgüt silahlarını bırakıp siyasete girmek için kongre toplayarak adını değiştirmişti.

Ülkede silahlı gruplarla devlet arasındaki yarım asırlık çatışmalarda şimdiye dek 260 bine yakın kişi hayatını kaybetti, altı milyondan fazla kişinin göç etti.