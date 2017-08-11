Son ‘Hero’ gözaltısı Niğde’den: Ne anlama geldiğini bilmiyordum

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Niğde’de otogarda ‘Hero’ tişörtüyle dolaşan 17 yaşındaki R.Ö., gözaltı furyasına son yakalanan oldu.

Cumhurbaşkanına suikast davasında duruşmaya İngilizce ‘kahraman’ anlamına gelen ‘hero’ yazılı tişörtle gelen Gökhan Güçlü hem bu tişörtten giyenlerin gözaltına alınmasına hem de darbe girişimi sanıklarına tek tip kıyafet giydirilmesi kararına neden olmuştu.

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Türkiye’nin dört bir yanından gözaltına alınan çok sayıdaki kişiye son örnek Niğde’den geldi. İhbar üzerine otogarda gözaltına alınan R.Ö., üzerindeki tişörtte yazan ‘Hero’ kelimesinin ne anlama geldiğini bilmediğini söyledi.

R.Ö., “Tişörtü İstanbul’dan almıştım. İstanbul’dan köyüm olan Niğde’nin İçmeli köyüne geldim, haberleri de takip etmediğim için tişörtteki yazının da ne anlama geldiğini bilmiyordum. Niğde’ye geldiğimde terminalde polisler beni gözaltına aldılar. Tişörtün anlamını emniyette öğrendim” dedi.

İfadesine başvurulan R.Ö., adliyeye sevk edildi. Bu sırada üzerindeki tişörtü ters giydiği fark edildi.