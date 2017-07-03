‘Son gün’ dündü: Körfez ülkeleri Katar’a şartların kabulü için iki gün daha verdi

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Körfez ülkeleri, Katar’a diplomatik ablukayı kaldırmak için sunduğu şartları yerine getirmesi için iki gün ek süre verdi.

Terör gruplarına destek verdiği gerekçesiyle Katar’ı ablukaya alan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn, ülkeye 10 gün süre vererek taleplerini iletmişti.

Katar, talepleri önce reddetmiş, daha sonra da ABD, Katar’ın talepleri incelediğini duyurmuştu. Ancak Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, listedeki maddelerin kabul edilemez olduğunu belirtmişti. Maddelerden biri de Türkiye’nin Doha’daki üssünün tamamen kapatılmasıyla ilgili, uluslararası medya ağı Al Jazeera’nın kapatılması da taleplerden biri. Verilen son gün ise dündü.

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, Katar’a verdikleri süreyi iki gün daha uzatacaklarını duyurup, 13 maddenin hayata geçmesini istedi.

Bakan Al Sani’nin ülkesinin kararını bir mektupla, arabulucu ülke Kuveyt’e iletmesi bekleniyor.