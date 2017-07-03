Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

‘Son gün’ dündü: Körfez ülkeleri Katar’a şartların kabulü için iki gün daha verdi


+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

Körfez ülkeleri, Katar’a diplomatik ablukayı kaldırmak için sunduğu şartları yerine getirmesi için iki gün ek süre verdi.

Fotoğraf: Reuters

Terör gruplarına destek verdiği gerekçesiyle Katar’ı ablukaya alan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn, ülkeye 10 gün süre vererek taleplerini iletmişti.

Katar, talepleri önce reddetmiş, daha sonra da ABD, Katar’ın talepleri incelediğini duyurmuştu. Ancak Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, listedeki maddelerin kabul edilemez olduğunu belirtmişti. Maddelerden biri de Türkiye’nin Doha’daki üssünün tamamen kapatılmasıyla ilgili, uluslararası medya ağı Al Jazeera’nın kapatılması da taleplerden biri. Verilen son gün ise dündü.

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, Katar’a verdikleri süreyi iki gün daha uzatacaklarını duyurup, 13 maddenin hayata geçmesini istedi.

Bakan Al Sani’nin ülkesinin kararını bir mektupla, arabulucu ülke Kuveyt’e iletmesi bekleniyor.

Katar’ın nihai kararı: Körfez’in listesini reddediyoruz, Türk üssü kapanmayacak

Türkiye ‘takipçi’: Katar, Körfez’in taleplerine Kuveyt üzerinden cevap verecek

HDP: Afrin’e operasyon IŞİD’le mücadeleyi baltalar, savaş tehlikesini büyütür 

DSG’den Türkiye’ye: Sınırı aşarlarsa karşılık veririz, şiddetli çatışma yaşanır

Başbakan yardımcısı ‘şart koştu’: El-Bab’ın, İdlib’in güvenliği için Afrin temizlenmeli

TSK: YPG’nin Afrin’de açtığı taciz ateşine misliyle karşılık verildi

‘Saldırı hazırlığının parçası’: Türkiye Suriye’nin kuzeyine askeri takviye yapıyor

ABD’den al haberi: Katar, Körfez’in taleplerini ‘dikkatle inceliyor’

Katar, ‘Türk askeri üssü’nün kapatılmasını da içeren 13 maddelik listeyi reddetti

Körfez’den Katar’a 10 gün mühlet: Türk askeri üssünü ve El Cezire’yi kapatın

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0


SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...