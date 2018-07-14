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Yaramazlara biraz batar!

Son durum: Oktar’ın 86 şirket, iki vakıf, bir derneğine kayyım; 182 gözaltı

 

‘Adnan Hoca’ lakaplı Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda, gözaltına alınanların sayısı 182’ye yükseldi. Oktar’a ait 86 şirket, iki vakıf ve bir derneğe kayyım atandı.

Aktar kaçmaya çalışırken yakayı ele vermişti. Fotoğraf: DHA

Geçen çarşamba günü başlatılan operasyon kapsamında 235 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

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Oktar liderliğindeki ‘suç örgütü’ne ‘çocukların cinsel istismarı’‘siyasi ve askeri casusluk’‘dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık’‘eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi’‘kişisel verilerin kaydedilmesi’nin de bulunduğu 31 farklı suçlama yöneltiliyor.

Soruşturma kapsamında Oktar ve yakınlarına ait adreslerde çok sayıda araç, bilgisayar, para kasası, değerli eşya, para sayma makinesi, tabanca ve otomatik tüfek bulunmuştu.

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Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürüyor. 53 şüpheli de aranıyor.

106’sı kadın 235 şüpheliden şu ana kadar 182’si gözaltına alındı.

Teknik ve Bilim Araştırma Vakfı, Milli Değerleri Koruma Vakfı, İstanbul Genç Girişimciler Derneği ve 86 şirkete hakimlik kararıyla kayyım atandı.

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  ‘Adnan Hoca’ lakaplı Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda, gözaltına alınanların sayısı 182’ye yükseldi. Oktar’a ait 86 şirket, iki vakıf ve bir derneğe kayyım atandı. Geçen çarşamba günü başlatılan operasyon kapsamında 235 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Oktar liderliğindeki ‘suç örgütü’ne ‘çocukların cinsel istismarı’, ‘siyasi ve askeri casusluk’, ‘dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık’, ‘eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi’, ‘kişisel verilerin kaydedilmesi’nin […]

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