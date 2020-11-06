Kritik eyaletlerde son durum: Biden Pennsylvania’yı alırsa kazanıyor

ABD başkanlık yarışının sonucu için gözler dört eyalete çevrildi. İbre Joe Biden’dan yana ama Donald Trump yarıştan kopmuş değil.

Fotoğraf: Reuters

Şu an Biden 253, Trump ise 214 seçiciyi garantilemiş durumda. 270’i bulan seçimi kazanacak.

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Georgia – 16 seçici

Durum ne? Trump önde ama Biden arayı kapatıyor. Şu an fark 2 binin altında.

Sayılmamış kaç oy kaldı? 15 bin

Pennsylvania – 20 seçici

Biden alırsa yarışı kazanacak.

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Durum ne? Trump önde ama Biden arayı kapatıyor. Frak 1 milyondan 23 bine kadar indi.

Sayılmamış kaç oy kaldı? 275 bin.

Arizona – 11 seçici

Durum ne? Biden 47 bin oy önde ama Trump oylarını artırıyor.

Sayılmamış kaç oy kaldı? 470 bin.

Nevada – 6 seçici

Durum ne? Biden 12 bin oy önde.

Sayılmamış kaç oy kaldı? 190 bin

Bunlara ek olarak 15 seçici çıkaran Kuzey Carolina ve üç seçici çıkaran Alaska’da da henüz durum kesinleşmiş değil.