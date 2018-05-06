Son durum: Karamollaoğlu 100 bin barajını geçti, Perinçek 45 bin imzada

Cumhurbaşkanlığı için aday göstermek üzere imza verme işlemlere pazar günü de devam ederken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu için verilen imzalar 100 bini aştı.

Saadet Partisi basın müşavirliğinden Ömer Aslan 12.54 itibariyle attığı tweet’te, “100 000 imza ile Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu’nun adaylığı artık kesinleşti. Hayırlı olsun, bundan sonrası gayret bizden takdir Allah’tan” diye yazdı.

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Aslan, adaylık için gerekli koşul sağlanmış olsa yasal süreç için son gün olan 9 Mayıs’a kadar imza toplama çalışmalarına devam edeceklerini açıkladı.

Şu ana kadar verilen 389 bin imzadan 207 bin imza Akşener’e, 139 bin imza Karamollaoğlu’na, 45 bin imza ise Perinçek’e ait.