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Yaramazlara biraz batar!

‘Son Durak’ operasyonu: Turistleri dolandıran 25 taksici adliyeye sevkedildi

İstanbul’da araçlarına binen turistleri dolandırdıkları iddiasıyla ‘Son Durak’ ismi verilen operasyonla gözaltına alınan 25 taksi şoförü adliyeye sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

Şüphelilere nitelikli dolandırıcılık ve iki ayrı gasp konusundan işlem yapıldığı öğrenildi. Emniyet Müdürlüğü’nde tutulan taksiler ise plaka sahiplerine teslim edilecek.

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Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından turistlerin, taksi şoförleri tarafından dolandırılma olayları üzerine dört ay önce operasyon başlatılmıştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basan polis 25 taksi şoförünü gözaltına almıştı.

50 liralık mesafe için 1500 lira almışlar

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’nde sorgulanan şüpheli taksi şoförlerinin ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

Polis soruşturması sonucunda, şüphelilerin yolu uzatarak normalde 40-50 lira ücreti olan yerler için 1000-1500 lira aldıkları, sahte ve eksik para üstü verdikleri tespit edildi.

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Soruşturma kapsamında şüphelilerin ayrıca para vermek istemeyen iki ayrı turistin elinden parasını gasp ettikleri, mağdurları yol ortasında bırakarak kaçtıkları öğrenildi.

‘Taksicilik yapabilir’ belgeleri iptal edilecek

Poliste işlemleri tamamlanan 25 şüpheli taksi şöförünün ‘taksicilik yapabilir’ belgelerinin iptal edileceği, Emniyet Müdürlüğü otoparkında tutulan kullandıkları taksilerin ise plaka ve araç sahiplerine verileceği öğrenildi.

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