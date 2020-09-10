Son dileği bir kez Harley Davidson’a binmekti… Duyan geldi

Britanya’da ölümcül hastalığa yakalanan 83 yaşındaki Anne Turner’ın son isteği gerçek oldu: Harley Davidson’la ‘turladı.’

Fotoğraflar: BBC

Turner ölmeden son istediğinin bir Harley Davidson’a binmek olduğunu söyleyince ülkenin farklı yerlerinden Harley’ciler yardımına koştu.

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Birkaç motorcunun gelmesini bekleyen kadın kapıyı açtığında 50 Harley Davidson’ı görünce gözlerine inanamadığını söyledi.

Tek isteğinin Harley Davidson motora bir kez olsun oturmak olduğunu söyleyen kadın çok daha fazlasını deneyimledi ve bir motorcunun arkasına oturarak tura çıktı.

Kızı Rachael Turner sesini duyunca annesinin motorların geldiğini anladığını ve o anki heyecanının tarifsiz olduğunu anlattı.

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“O ses unutulmazdı” diyen büyük büyükanneye motorcular ‘Hell’s Angels’ tişörtü hediye ederek aralarına kabul etti.