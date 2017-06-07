Son dakika değişikliği: Hükümet zeytinliklerden sonra kıyılara da el atıyor

RIFAT DOĞAN

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Üreticilerce zeytinliklerin ‘ölüm ilanı’ olarak nitelenen kanun tasarısına şimdi de Trabzon’da kurulması planlanan şehir hastanesi için özel bir madde eklenerek Kıyı Kanunu’nda değişikliğe gidileceği ortaya çıktı.

Trabzon Tabip Odası, bir şehir hastanesinin Akyazı’da stadyumun yanına, dolgu alanın üzerine yapılmasının planlandığını belirtmiş, Kıyı Kanunu’ndaki kısıtların kaldırılması gerektiği için sırf bu amaçla bir değişiklik yapılacağını dile getirmişti. Tabip Odası’nın öne sürdüğü iddia, hükümet tarafından atılan adımla doğrulanmış oldu.

‘Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’na bir Trabzon şehir hastanesi için özel bir madde eklendi.

Tasarıya son anda eklenen maddenin gerekçesi ise şöyle: “Kıyılarımızda yer alan illerdeki coğrafi şartların zorluğu ve uygun alanların bulunmaması veya kıyı alanının yetersizliği nedeniyle, kaynakların etkin kullanımını sağlamak, bölgesel kalkınma hedeflerine ulaşmak, uluslararası rekabet ortamında yatırımcımıza avantaj sağlamak amaçlarıyla Bakanlar Kurulu kararı ile kıyı dolgu alanlarda mevcut en iyi teknikleri kullanan endüstri bölgesi ile 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu kapsamında kalan sağlık tesisleri hariç olmak üzere, Sağlık Bakanlığının önerisi ve Bakanlar Kurulunca alınacak kamu yararı kararı doğrultusunda kurulacak sağlık tesislerinin kurulması amaçlanmaktadır.”

Trabzon şehir hastanesi için

Maddenin Trabzon şehir hastanesiyle ilgili olduğu da tasarı görüşmelerinde ortaya çıktı.

Değişiklikle 4 Nisan 1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 6. maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki şu bentin eklenmesi öngörüldü: “Trabzon ilinde, 24.5.1933 tarihli ve 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu kapsamında kalan sağlık tesisleri hariç olmak üzere, Sağlık Bakanlığı’nın önerisi ve Bakanlar Kurulunca alınacak kamu yararı kararı doğrultusunda kurulacak sağlık tesisleri ve alternatif alan bulunmaması durumunda 9.1.2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununa göre kurulan, işletilen ve mevcut en iyi teknikleri kullanan endüstri bölgeleri.”

Kıyı Kanunu’nun yürürlükteki 6. maddesi ise şöyle: “… Kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, buralarda hiçbir yapı yapılamaz; duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz. Kıyılarda, kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapılamaz; kum, çakıl vesaire alınamaz veya çekilemez. Kıyılara moloz, toprak, curuf, çöp gibi kirletici etkisi olan atık ve artıklar dökülemez”.

Trabzon Tabip Odası: Bu madde değişikliği yanlıştır

Trabzon Tabip Odası, yetkilileri uyardı: “Bu maddeye göre şehir hastanesi yapılması mümkün değildir. Söz konusu maddenin değiştirilmesi kadar, Trabzon’a şehir hastanesi yapılma gerekçesi de yanlıştır. Trabzon’da Türkiye ortalamasının iki katı kadar hasta yatağı vardır. Trabzon’a yetecek, nitelikli sağlık hizmeti verilebilecek hasta yatağı varken, kamu-özel ortaklığı modeliyle şehir hastanesi kurmak, şirketlere 25 yıl boyunca kira ödemek suretiyle kamudan özele kaynak aktarılması anlamına gelmektedir. Trabzon’a iyi planlama, altyapı gereklidir. Yoksa stadyumun yanına, Karadeniz’in içinde dolgu alanının üzerine, uzun yıllar yüksek miktarlarda borçlanarak yapılacak bir hastaneyle Trabzon’a hizmet edilmiş olmayacaktır.”