‘Son çare’: Hidrolik yağıyla zehirlenen ‘Prenses’ votkayla kurtarıldı

İngiltere’nin başkenti Londra’da fren hidrolik yağıyla zehirlenen bir kedi votkayla kurtarıldı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Teresa Correira Maria’ya göre, ‘Prenses’ adlı yedi yaşındaki kedisi, bahçede devirilmiş bir şişeden tüylerine bulaşan fren hidrolik yağını yalayınca zehirlendi.

Baygın halde hayvan hastanesine götürülen kediyi kurtarmak için bir görevli yakındaki bakkala giderek bir şişe votka alıp kediye içirdi. ‘Prenses’ 24 saat yoğun bakımda kaldıktan sonra kendine geldi.

‘Son çaremizdi’

Normalde hayvanlar için son derece tehlikeli olan alkollü içkilerin, zehirlenmeden hemen sonra kullanılması halinde ‘etilen glikol’e karşı panzehir etkisi yaptığı belirtildi.

Veteriner Heather Loh, “Hayvanlara asla alkol verilmemeli. Ancak Prenses’i kurtarmak için bu son çaremizdi” dedi.