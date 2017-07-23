Son bir yılda general ve amiral sayısı yüzde 40 azaldı

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Darbe girişiminin ardından TSK’daki amiral ve general sayısı yarıya yakın azaldı.

AA’nın haberine göre geçen yılın temmuz ayında 326 komutan görevdeydi. Bu yılın mayıs ayında komutan sayısı 196’ya düştü. Bu da bir yılda yüzde 40’lık bir azalma anlamına geliyor.

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Düşüşte, bazı komutanların ihracı bazılarınınsa emekliye ayrılması etkili oldu.

Komutanlıklarda durum ne?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 15 Temmuz öncesi 198 general görevdeydi. Bu sayı darbe girişiminin ardından 76’ya düştü.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda da 15 Temmuz’da iki oramiral, dört koramiral, 12 tümamiral, 38 tuğamiral görev alıyordu. Darbe girişiminin ardından komutanlıktaki oramiral sayısı değişmedi. Koramiral sayısı beşe yükselirken, tümamiral sayısı altı, tuğamiral sayısı 21’e düştü.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda ise şu an iki orgeneral, altı korgeneral, üç tümgeneral ve 33 tuğgeneral görev yapıyor. Darbe girişimi öncesinde iki orgeneral, sekiz korgeneral, 17 tümgeneral ve 45 tuğgeneral görevde bulunuyordu.

Subaylarda yüzde 23’lük azalma

TSK’daki subay sayısı da yüzde 23 azaldı. Geçen yılın temmuz ayında 32 bin 189 subay ordudaydı. Bu sayı, ihraçların ve emekliliklerin ardından 24 bin 705’e düştü. Yine astsubay sayısı da 68 bin 978’den 62 bin 781’e düştü.

Orduda geçen yıl temmuzda 5 bin 792 yedek subay vardı. Bu sayı, mayısa kadar kademeli olarak yüzde 51’lik artışla 8 bin 736’ya yükseldi.

Sözleşmeli erbaş ve er sayısı da yüzde 28’lik artışla 13 bin 88’den 16 bin 743’e yükseltildi.

Okullara başvuru arttı

Darbe girişiminin ardından, Milli Savunma Bakanlığı subay, astsubay, sözleşmeli er ve uzman erbaş olmak üzere 13 bin 125 personeli askeriye bünyesine aldı.

Öte yandan harp okullarına başvuru sayısı, geçen üç yıla oranla dört kat arttı.