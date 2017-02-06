Son bir haftada ‘FETÖ’den 73, PKK’dan 29 kişi tutuklandı; 820 kişi IŞİD’den gözaltında

Son bir haftada ‘FETÖ’ operasyonlarında gözaltına alınan 701 kişiden 73’ünün tutuklandığı açıklandı.

İçişleri bakanlığının açıklamasına göre 30 Ocak-6 Şubat tarihlerinde yurt çapında 165 PKK operasyonu gerçekleştirildi, ‘örgüte yardım ve yataklık’ suçlamasıyla gözaltına alınan 287 kişiden 29’u tutuklandı.

Bir haftada ‘sol örgütler’e yapılan operasyonda 21 kişi gözaltına alındı, iki kişi tutuklandı. Bakanlık, operasyonlarda beş kişinin yakalandığını, yedi kişininse teslim olduğunu bildirdi.

Emniyet dün 29 kentte yapılan IŞİD operasyonlarında 762 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Bakanlık, dünkü operasyona ek olarak hafta boyunca yapılan operasyonlarda 72 şüphelinin daha gözaltına alındığını duyurdu. Böylece bir haftada toplamda 820 kişi IŞİD şüphelisi olarak gözaltına alınmış oldu.