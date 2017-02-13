Son bir haftada ‘FETÖ’den 147 kişi tutuklandı

Son bir haftada PKK’dan 26, ‘FETÖ’den 147 kişi tutuklandı, IŞİD’den 45 kişi gözaltına alındı.

İçişleri bakanlığı, 6-13 Şubat tarihlerinde yapılan operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Buna göre ülke genelinde gerçekleştirilen 250 PKK operasyonunda 520 kişi gözaltına alındı, 26’sı tutuklandı.

IŞİD’le irtibatlı olduğu iddiasıyla 45 kişi gözaltına alındı. ‘FETÖ’ operasyonlarında gözaltına alınan 792 kişiden 147’si tutuklandı.

Bakanlık, ‘sol terör örgütüyle irtibatlı olduğu değerlendirilen’ altı kişinin de gözaltına alındığını bildirdi.

18 milyon liralık uyuşturucu

Son bir haftada piyasa değeri 18 milyon 365 bin 100 lira olan 3 ton 636 kilo esrar, 4 kilo kokain, 43 kilo 534 gram eroin, 11 bin 624 uyuşturucu hap, 2 kilo 729 gram metamfetamin, 1 kilo 745 gram sentetik kannabinoid, 7 bin 285 kenevir bitkisi bulundu.

Yine operasyonlarda piyasa değeri 6 milyon 550 bin 640 lira olan 891 bin 400 kaçak sigara, 77 bin 110 litre akaryakıt bulundu, 868 kişi gözaltına alındı, 39 kişi tutuklandı.

Son bir haftada 134’ü denizlerde olmak üzere 3 bin 49 mülteci engellendi, 95 organizatör gözaltına alındı, 33’ü tutuklandı.