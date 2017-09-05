Son beş yılda iş cinayetlerinde en az 260 çocuk can verdi

Son beş yılda en az 260 çocuğun iş cinayetlerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Evrensel’den Fırat Turgut’un haberine göre İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun çıktığı 2013’ten bu yana yaşanan ölümleri raporlaştırdı.

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Buna göre 2013’te en az 59, 2014’te en az 54, 2015’te en az 63, 2016’da en az 56, bu yılın ilk yedi ayında ise en az 28 çocuk işçi hayatını kaybetti.

İş cinayetleri Adana, Şanlıurfa, İstanbul, Antep, Konya ve Manisa’da daha çok görülürken, ölümler en fazla tarım-orman, inşaat-yol, metal ve ticaret-büro-eğitim-sinema iş kollarında gerçekleşti.

Ölümler çoğunlukla servis/trafik kazası, zehirlenme/boğulma, düşme ve ezilme/göçük nedeniyle meydana geldi.

DİSK/Genel-İş Sendikası’nın nisan ayındaki bir raporuna göre Türkiye’de yaklaşık 2 milyon çocuk işçi var.