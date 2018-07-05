‘Son baskı’nın ardından: Eğitim editörü Kaplan Habertürk’le yollarını ayırdı

Bugün yayınlanan son baskısıyla okurlarına veda eden Habertürk gazetesinin eğitim editörü Pervin Kaplan, Habertürk ailesiyle yollarını ayırdığını açıkladı.

1 Mart 2009’da ilk sayısı çıkan Habertürk gazetesinin kapatılması, internetin yaygınlaşması nedeniyle kağıt gazeteye talebin azalmasına bağlandı. Habertürk, haber sitesi ve televizyonda yayın hayatına devam edecek.

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Gazetenin kuruluşundan itibaren eğitim editörü ve yazarı olarak çalışan Kaplan ayrılma kararını sosyal medyada paylaştı.

Kaplan “Gazetemiz kapandı, benim de Habertürk ailesiyle yollarım ayrıldı. Gazetede ilk gün yaptığım haber ile son günkü sayfam da meslek hatırası olarak kaldı” dedi.

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Kuruluşundan itibaren Eğitim Editörü ve yazarı olarak çalıştığım Habertürk Gazetesi artık yok. Gazetemiz kapandı, benim de Habertürk ailesiyle yollarım ayrıldı. Gazetede ilk gün yaptığım haber ile son günkü sayfam da meslek hatırası olarak kaldı. pic.twitter.com/KYXlG8ACU5 — Pervin Kaplan (@pervinkaplancom) 5 Temmuz 2018

Kaplan ekibiyle birlikte gazetenin son baskısındaki eğitim sayfası için çalışırkenki fotoğraflarını da paylaştı.

Deneyimli eğitim editörü, “Kuruluş aşamasından itibaren içinde yer aldığım Habertürk Gazetesi’nde son eğitim sayfasını yaptık. 10 yıllık Habertürk yarın son kez çıkacak. Sayfa sekreterim Ayçağ Bıçakcı ve muhabirim Bürde Özçakır Özkök ile okurlarımız için son sayfamızı hazırladık” dedi.