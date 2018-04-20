‘Son başbakan’dan Kılıçdaroğlu’na: Elini çabuk tutsun, yoksa sıra kalmayacak

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Başbakan Binali Yıldırım, ‘son başbakan’ olarak çıktığı Meclis kürsüsünde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na cumhurbaşkanlığı adaylığı için seslendi: “Elini çabuk tutsun, yoksa sıra kalmayacak.”

Yıldırım, erken seçim önergesinin kabul edildiği Meclis oturumunda konuştu.

Reklam

Sözlerine “Bugün karşınızda 65’inci hükümetin başbakanı olmanın yanında Türkiye Cumhuriyeti’nin son başbakanı olarak da hitap etme onurunu yaşıyorum” diyerek başlayan Yıldırım, ‘erken seçim’ gündeminin konuşulmasının ardından ertelemenin kimseye faydası olmadığını söyledi.

Başbakan şöyle devam etti: “Bu seçimin zamansız olduğu gibi söylemlerin bir altyapısı yoktur. Siyasi partiler her an seçime hazır olmak mecburiyetindedir. Gördüğümüz kadarıyla da zaten bu yönde bir hazırlık var. CHP’de adaylığını açıklayan açıklayana.”

Reklam

CHP’de ilk açıklama partinin genel başkan yardımcısı Öztürk Yılmaz’dan gelmişti. Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olmadığı takdirde cumhurbaşkanlığına aday olacağını söylemişti.

CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin de cumhurbaşkanlığı ‘aday adaylığını’ açıklamış ve adaylığı için böyle bir koşul öne sürmemişti.

CHP adaylarını hatırlatan başbakan, “Kemal beye tavsiyem elini çabuk tutsun yoksa sıra kalmayacak.”

Yıldırım sözlerini şöyle bitirdi: “Son başbakan olarak belki gidip de gelmemek gelip de görmemek var. Birbirimize hakkımız geçmiştir. Hakkınızı helal edin. Bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır… Hayırlı uğurlu olsun.”