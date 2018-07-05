‘Son başbakan’a soru: ‘Girmeseydik bu işe’ dediğiniz proje var mı? Cevap: 15 Temmuz

Başbakan Binali Yıldırım, “Hoşuma gitmeyen proje 15 Temmuz” dedi.

Anadolu Ajansı’nın Editör Masası programına konuk olan Yıldırım, “Sizi çok zorlayan, ‘Girmeseydik bu işe’ dediğiniz herhangi bir proje oldu mu” sorusuna , “Hangi birini söyleyim, hoşuma gitmeyen proje 15 Temmuz” cevabını verdi.

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AA’nın Editör Masası’na konuk olan Başbakan Binali Yıldırım, “Sizi çok zorlayan, ‘Girmeseydik bu işe’ dediğiniz herhangi bir proje oldu mu?” sorusuna , “Hoşuma gitmeyen proje, 15 Temmuz” cevabını verdi. pic.twitter.com/TekLQBo90t — dokuz8HABER (@dokuz8haber) 5 Temmuz 2018

Ordu içindeki bir kliğin 15 Temmuz 2016 akşamı giriştiği darbe 24 saat içinde çökmüş, çatışmalarda 248 kişi hayatını kaybetmişti. Darbecilere yönelik soruşturma sürerken, bir yandan da kamu kurumlarında geniş ölçekli tasfiye başlatılmıştı.