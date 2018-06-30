Son başbakan yeni kabine için gün verdi: Önümüzdeki haftasonu açıklanmış olur

Başbakan Binali Yıldırım, “Zannediyorum önümüzdeki haftasonu yeni hükümet de açıklanmış olur” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin toplantısında konuşan Yıldırım, “İşler normale döndü. Bundan sonra işimize gücümüze daha çok yoğunlaşacağız. Ankara’da da işler iyi gidiyor. Zannediyorum önümüzdeki haftasonu, yeni hükümet de açıklanmış olur. Türkiye’yi 2023’e taşıyacak yeni cumhuriyet hükümeti açıklanmış olacak” diye konuştu.

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Cumhurbaşkanlığı kabinesi

Seçimlerin ardından AKP’de milletvekili seçilen veya liste dışı kalan tüm isimlerin gözleri, devleti ve partiyi yönetecek ilk 140 makama çevrildi.

Yeni yapıda ‘cumhurbaşkanlığı kabinesi’ olarak adlandırılan 16 kişi, en az üç cumhurbaşkanı yardımcısı, ‘Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı’nda yer alan dokuz kurulun başkanı, dört ofis başkanı, TBMM başkanı ve başkan vekilleri, grup başkanı, grup başkan vekilleri ve bakan yardımcılarının kimler olacağı merak ediliyor.

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Yeni kabinede, halen görev yapan bazı müsteşarlarla bürokratların da yer alması bekleniyor. Erdoğan’ın çalışmalarından memnun olduğu en az üç müsteşarı hükümete alacağı öne sürülüyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Maliye Bakanı Naci Ağbal da hükümette yer alacak isimler arasında sayılıyor. AB Bakanı Ömer Çelik’in Kalın’ın görevini üstleneceği konuşuluyor.

TBMM başkanlığı için Binali Yıldırım, partinin grup başkanlığı için Bekir Bozdağ’ın adı ön planda.