Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

‘Son Bakışta Aşk: AKM’ etkinliğinde binanın son fotoğrafları çekilecek

Share1
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 1

 

Yıkıma hazırlanan Atatürk Kültür Merkezi’nin fotoğraflarını son kez çekmek amacıyla bir etkinlik düzenlenecek.

Fotoğraf: Zero İstanbul

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni AKM’nin daha büyük, daha işlevsel ve modern inşa edileceğini aktararak mimardan AKM’nin 2019’un ilk çeyreğine yetişmesi sözünü aldığını söylemişti.

Reklam

AKM’nin yıkımına önümüzdeki günlerde başlanacak.

zeroistanbul’da yer alan habere göre, 2015 yılından beri kentin mimari belleğini oluşturmak için arşivleme çalışmaları yapan ‘Buluntu Bellek’ oluşumu, ‘Son Bakışta Aşk: AKM’ adlı bir etkinlik düzenleyecek.

‘Buluntu Bellek’, AKM’nin fotoğraflarını son kez çekmek isteyenleri 18 Kasım Cumartesi günü saat 16:00’da AKM önüne çağırdı.

Aynı gün saat 18.00’de ise, Osmanbey’de bulunan mekan Kot Sıfır’da AKM üzerine bir söyleşi de düzenlenecek.

Etkinliğe katılmak için buradaki başvuru formu doldurulabilir.

AKM’nin yerine yapılacak yeni bina tanıtıldı

Erdoğan’ın AKM’nin yıkılacağını duyurduğu ‘şura’ için 775 bin lira harcanmış

Yıllar sonra ilk kez: AKM’nin son hali görüntülendi

Yıkıma doğru: Yeni plana göre AKM’nin bulunduğu parsel yedi kat büyütülüyor

‘Yıkım işareti’ni Erdoğan verdi, ilk adımı İBB attı: AKM arazisi iki yıllığına bakanlığın

‘Sabahtan akşama kadar oturuyoruz’: Yıllardır boş olan AKM’de 58 kişi çalışıyor

AKM’nin onarım ihalesini alan firmanın sahibi: 10-15 milyon lira harcadık, bekliyoruz

Erdoğan’ın Taksim üçlüsü: Opera binası, ibadethane, müze

Erdoğan’ın aklı hep Gezi’de: İsteseler de istemeseler de Taksim’e kışla yapılacak

Erdoğan işareti verdi: Gezi Parkı’na o tarihi eseri inşa edeceğiz


Share1
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 1

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...