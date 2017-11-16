‘Son Bakışta Aşk: AKM’ etkinliğinde binanın son fotoğrafları çekilecek

Yıkıma hazırlanan Atatürk Kültür Merkezi’nin fotoğraflarını son kez çekmek amacıyla bir etkinlik düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni AKM’nin daha büyük, daha işlevsel ve modern inşa edileceğini aktararak mimardan AKM’nin 2019’un ilk çeyreğine yetişmesi sözünü aldığını söylemişti.

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AKM’nin yıkımına önümüzdeki günlerde başlanacak.

zeroistanbul’da yer alan habere göre, 2015 yılından beri kentin mimari belleğini oluşturmak için arşivleme çalışmaları yapan ‘Buluntu Bellek’ oluşumu, ‘Son Bakışta Aşk: AKM’ adlı bir etkinlik düzenleyecek.

‘Buluntu Bellek’, AKM’nin fotoğraflarını son kez çekmek isteyenleri 18 Kasım Cumartesi günü saat 16:00’da AKM önüne çağırdı.

Aynı gün saat 18.00’de ise, Osmanbey’de bulunan mekan Kot Sıfır’da AKM üzerine bir söyleşi de düzenlenecek.

Etkinliğe katılmak için buradaki başvuru formu doldurulabilir.