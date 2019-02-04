Son Ankara anketi: Mansur Yavaş, AKP ve MHP’lilerin oylarıyla fark atacak

MİNEZ BAYÜLGEN



Ankara’da yapılan son araştırmaya göre CHP’li aday Mansur Yavaş’ın oyu yüzde 41,7’ye çıktı. Böylece Yavaş, yüzde 35,8 oy alan AKP’li Mehmet Özhaseki’yle farkı açtı.

PİAR Araştırma, 31 Ocak – 2 Şubat 2019 tarihlerinde 1890 kişiyle görüşerek bir anket hazırladı.

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Ankara’da yapılan son araştırmaya göre CHP’nin adayı Mansur Yavaş, rakibi AKP’li Mehmet Özhaseki’yle arayı açtı. Hem AKP’den hem de MHP’den oy alan Yavaş’ın oy oranıysa kararsızlar dağıtılmadan yüzde 41,7’yi buluyor.

Ankete göre 24 Haziran 2018’deki genel seçimlerde AKP’ye oy verdiğini söyleyenlerin yüzde 13,7’si, 31 Mart’taki yerel seçimlerde CHP’nin adayı Mansur Yavaş’a oy verecek. MHP’yi tercih edenlerin yüzde 40’ının da yine Yavaş’ı destekleyeceği belirtildi.

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“Kararsızım” diyenlerin genellikle muhalif semtlerde oturduğu belirtilen araştırmada, “Kararsızların dağıtılması durumunda dahi Özhaseki’nin farkı kapatması zor görünüyor” yorumu da yapıldı.

Ankara’da oy kullanacak seçmenler, “Büyükşehir belediye başkanlığı seçimini kim kazanır” sorusunuysa yüzde 65,4 ile ‘Mansur Yavaş’ cevabını verdi. PİAR Araştırma’ya göre bu sonuç, ‘millet ittifakı’nın Ankara’daki psikolojik üstünlüğü de ele geçirdiğinin bir göstergesi.