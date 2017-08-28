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‘Son anda aksilik çıkmazsa’ Akşener’in partisinin adı Merkez Demokrat Parti

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Eski MHP’li vekil Meral Akşener’ni yeni partisinin adının ‘büyük ihtimalle’ Merkez Demokrat Parti olacağı açıklandı.

Fotoğraf: DHA

Akşener’in ekim ayı ortasında kurulacağını ilan ettiği partinin ‘milliyetçi muhafazakar’ ve ‘Atatürkçü’ olacağı duyurulmuştu.

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Habertürk TV’ye katılan, Akşener’in ekibinden eski MHP’li Koray Aydın, “Partinizin adı ne olacak” sorusuna yanıtı verdi: “Birçok şey üzerine çalışıyor ama ‘Merkez Demokrat Parti’ amblemi üzerinde bir çalışma var. Şu anda ağırlık onun üzerinde. Son anda önemli bir değişiklik olmazsa akılda olmadık bir şey gelir ya da yeni bir sunum yapılmazsa amblem üzerinde çalışıyor.”

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